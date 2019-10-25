Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Происшествия
Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
РБК 14:35
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru 06:21
Общество
Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере
Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
RT на русском 20:42
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa вчера в 14:12
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Происшествия
Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
Происшествия
В кафе в центре Улан-Удэ взорвался газовый баллон
Информ Полис online 22:00
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Известия 18:01
Авто
На продажу выставлен ВАЗ-2106 с маленьким пробегом
Седан ВАЗ-2106 «Жигули» тёмно-зелёного цвета продаётся одним из автосалонов города Иваново.
Тарантас Ньюс 04:45
Происшествия
Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой
Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.
РЕН ТВ 07:01
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Живая Кубань 23 октября в 23:39
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Наука
Образ жизни бактерий влияет на их устойчивость к антибиотикам
Научная Россия 23 октября в 12:50
Здоровье
Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма
Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить.
Профиль вчера в 10:56
Фигурное катание
Бойкова и Козловский — первые на Skate Canada после короткой программы
Чемпионат 21:43
Футбол
Головин отдал пас – «Монако» победил «Нант»
Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
Спорт день за днем 17:37
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Авто
В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta
"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Пятый канал 01:08