Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится

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Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
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Около 10 тысяч человек посетили акцию Греты Тунберг в Ванкувере

Около 10 тыс. человек приняли участие в акции с участием экоактивистки из Швеции Греты Тунберг в канадском Ванкувере.
RT на русском 20:42
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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
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В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

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Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»

В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
Владивосток-Новости 07:22
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
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В кафе в центре Улан-Удэ взорвался газовый баллон

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Бутина села в самолет из Майами в Москву

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На продажу выставлен ВАЗ-2106 с маленьким пробегом

Седан ВАЗ-2106 «Жигули» тёмно-зелёного цвета продаётся одним из автосалонов города Иваново.
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Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой

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Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
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Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
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"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
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США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов

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