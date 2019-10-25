России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

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