Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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с чего всё началось
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.RT на русском01:10
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Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Российская газета 01:36
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Авто
Tesla может выпустить Model Y раньше срока
Финансовый успех и эффективность американского производителя электромобилей позволит компании выпустить Model Y раньше, чем задумывалось.
Car.ru вчера в 11:12
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Авто
В России выросла средняя стоимость автомобилей до 3-х лет
Согласно отчету "Авито", в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% - до 878 тыс. рублей.
SpeedMe 01:53
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM 23 октября в 13:06
Экономика
Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились
Lenta.ru 22 октября в 05:11
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 23 октября в 15:30
Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия 23 октября в 22:00
Космос
Фото дня: великолепное селфи Curiosity на марсианских просторах
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало великолепный автопортрет планетохода Curiosity, который бороздит просторы Марса.
3DNews 02:00
Армия и оружие
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
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Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
РБК 02:13
Наука
Ученые рассказали о важности гемагглютинина в борьбе с гриппом
В результате эксперты большую часть времени уделили гемагглютинину, который играет чрезвычайно важную роль в процессе борьбы с вирусом гриппа.
Goroday.ru вчера в 12:45
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Армия и оружие
ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко займет пост начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
Коммерсантъ 01:42