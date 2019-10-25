Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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с чего всё началось
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.RT на русском01:10
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