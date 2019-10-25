Политика
ИзвестияВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома». Об этом заявил заместитель председателя нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает издание «Сегодня.ua».
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с чего всё началось
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на брифинге заявил, что транзит газа из России неизбежен, поскольку «Газпрому» нужно прокачать 50 млрд куб. м газа, сообщает издание «Сегодня.ua».Дождь04:20
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В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
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Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
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Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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«Ростех» представит прототип облегчённого планшета
Актуальные Новости вчера в 09:04
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
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Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Наука
Эксперимент по редактированию генов яйцеклетки проводит ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru 23 октября в 16:17
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
RT на русском 01:21
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
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Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
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Самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Зачастую ведущий программы Леонид Якубович помогал уладить разногласия с игроками, но иногда и сам оказывался в эпицентре скандалов за резкие высказывания.
StarHit.ru 02:00
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Google заявила о достижении «квантового превосходства»
Группа исследователей из IBM заявила, что современный классический вычислитель сможет за 2,5 дня достичь гораздо большего совпадения квантовых состояний, причем это консервативная оценка, то есть дополнительные средства должны еще больше сократить требуемое время.
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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
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Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
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Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье
Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.
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Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
RT на русском 03:53
Экономика
В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина
В России за последний год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
URA.Ru вчера в 16:42
Общество
ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами
Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00