Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС). С таким утверждением, как сообщает издание "Сегодня.ua", выступил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

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В Киеве объяснили, почему России «придется» прокачивать газ через Украину

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В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину

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В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

Lenta.ruвчера в 22:51

Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

РБКвчера в 23:55

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

РИА Новостивчера в 21:45
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Газета.Ru вчера в 03:07
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