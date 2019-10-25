Политика
РИА НовостиВ Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС). С таким утверждением, как сообщает издание "Сегодня.ua", выступил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.
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В Киеве объяснили, почему России «придется» прокачивать газ через Украину
Московский Комсомолецвчера в 22:36
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