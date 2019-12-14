Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
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