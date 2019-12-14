Политика
РИА НовостиВ Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Музыка
Шнур отругал Гагарину за песню Аланы Чочиевой в шоу «Голос»
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф еврокубков
Последний раз ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2001/02.
Общество
В России рекордно упала цена на новый iPhone
Цена на новый iPhone 11 Pro Max в России снизилась до рекордно низких показателей - сейчас смартфон стоит 77 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Армия и оружие
Украинские боевики вновь нарушили режим прекращения огня — НМ ДНР
14 декабря в 22:30, в нарушение Минских договоренностей украинские боевики произвели обстрел с применением стрелкового оружия позиций Народной милиции ДНР в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла Словакию на турнире в Швейцарии
Хоккеисты олимпийской сборной России по буллитам обыграли команду Словакии в стартовом матче на международном турнире в Швейцарии.
Политика
Климкин предрек переход части украинских территорий под власть России
Издание «Европейская правда» опубликовало статью экс-главы МИД Украины Павла Климкина, который предрекает ряду украинских территорий переход «под вассальную зависимость России», если Киев пойдет на компромисс с Москвой в процессе урегулирования внутреннего кризиса в Донбассе.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Здоровье
Я не хочу жить
По количеству самоубийств на душу населения Россия вышла на третье место в мире.
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Единоборства
Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну
Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Политика
МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России
Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».