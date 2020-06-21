Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью» осудили в Раде

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