Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

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