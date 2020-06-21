Общество
Lenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
Главный рефери Майк Дин дал стартовый свисток, после которого все футболисты, кроме Мане, встали на одно колено.
ProstoProSport 16:14
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Религия
Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия
Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов к неповиновению церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.
РБК 19 июня в 15:59
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня), было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:33
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Футбол
Стало известно, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом в РПЛ
Сообщается, что ростовчане смогут выставить основной состав уже в следующем туре против тульского "Арсенала", так как двухнедельный карантин отсчитывается от первого случая заражения.
Sport.ru 05:43
Космос
«Персеверанс» оставит на Марсе памятную табличку в честь медработников
Специалисты NASA установили на марсоход «Персеверанс» (Perseverance) будущей миссии «Марс-2020» небольшую памятную табличку в честь врачей, борющихся с пандемией нового коронавируса: ее собираются оставить на марсианской поверхности.
N+1 19 июня в 06:17
Общество
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Кино
Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт
Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
НТВ вчера в 13:08
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Музыка
Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания 18 июня в 14:39
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 19 июня в 08:13
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям.
Piter.tv 04:57
Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM вчера в 13:45
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль.
Чемпионат 09:52
Футбол
«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»
Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт 13:11
Экономика
«Ъ»: Burger King задолжал 56 млн рублей за аренду в России
С начала года владелец франшизы, ООО «Бургер Рус», получил 27 исков со стороны арендодателей на общую сумму более 56 млн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 18 июня в 18:17