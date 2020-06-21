Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»

РЕН ТВвчера в 19:21

Акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью» осудили в Раде

News.ruвчера в 19:47

Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

РИА Новостивчера в 18:22

В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

Взгляд.ру01:17

Флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве

Комсомольская правдавчера в 14:47

«Родину-мать» в Киеве «украсили» ЛГБТ-флагом

НТВвчера в 14:38

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ruвчера в 14:00
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Теннис

СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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Шоу-бизнес

Бывший избранник считает гибель беременной звезды «Дома-2» убийством

Экс-бойфренд погибшей в 2018 году звезды "Дома-2" Анастасии Тарасюк Альберт Резин утверждает, что ее могли убить.
Газета.Ru 04:12
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Музыка

Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Происшествия

Более 20 человек задержали за массовую вечеринку в центре Петербурга

Полиция Северной столицы совместно с Роспотребнадзором выявила массовые нарушения в работе кафе и баров на улице Рубинштейна, что привело к массовой вечеринке в центре Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 03:43
17
Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

РИА Новости 00:26
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
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Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
1
Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru вчера в 04:31
33
Общество

Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке

Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
7
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Общество

Дзержинск могут закрыть на карантин

Говорят, что Дзержинск закроют на карантин.
Открытый Нижний 01:31
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Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
19
Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Гаджеты

Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

Astera вчера в 05:22
2
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
14
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
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Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
RT на русском вчера в 08:49
7
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
2K
Наука

Искусственный интеллект обладает опасными алгоритмами

Ученые сообщили общественности, что у искусственного интеллекта слишком опасные алгоритмы.
ToDay News Ufa 03:31
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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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