Общество
Lenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском 19 июня в 23:21
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета 07:37
Футбол
Зинедин Зидан: «Обсуждается только судейство, словно „Реал“ ничего не сделал на поле»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче с клубом «Реал Сосьедад» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 19:19
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 11:46
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, пишет New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.
РИА Новости 21:18
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
АиФ Удмуртия 21:57
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
Происшествия
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
Общество
В США отказались от названия мороженого эскимо
Эхо Москвы вчера в 08:04
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ 21:59
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
Происшествия
Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
Коммерсантъ 10:41
Недвижимость
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщило региональное правительство.
RT на русском 22:05
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Происшествия
Врачи: Три жительницы Приморья «сгорели» от коронавируса
В ближайшие сутки от коронавируса с кончились три жительницы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости 22:02
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport 16:14
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Происшествия
Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского
Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей 03:56
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35