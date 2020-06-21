Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью» осудили в Раде

News.ru19:47

Флаг ЛГБТ «украсил» меч «Родины-матери» в Киеве

Комсомольская правда14:47

В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ на монументе «Родина-мать»

РЕН ТВ19:21

Народный депутат Украины отреагировал на «Родину-мать» с флагом ЛГБТ

Московский Комсомолец16:21

Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

РИА Новости18:22

«Родину-мать» в Киеве «украсили» ЛГБТ-флагом

НТВ14:38

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru14:00
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Зинедин Зидан: «Обсуждается только судейство, словно „Реал“ ничего не сделал на поле»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче с клубом «Реал Сосьедад» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.
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Политика

Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
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В США отказались от названия мороженого эскимо

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«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Происшествия

Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве

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Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
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Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности

Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
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Врачи: Три жительницы Приморья «сгорели» от коронавируса

В ближайшие сутки от коронавируса с кончились три жительницы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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