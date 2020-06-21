Общество
Lenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Читать в источнике
Оценить264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Футбол
Наставник «Локомотива» Николич подвел итоги встречи против «Оренбурга»
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич подвел итоги встречи против "Оренбурга", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:33
Общество
20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 19 июня в 07:32
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложен. Релиз перенесли на ноябрь
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 15:52
Происшествия
В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля
Всего, по данным на 21 июня, в России выявили свыше 584 тыс. зараженных. Более 339 тыс. человек выздоровели, умерли в общей сумме 8,1 тыс.
РБК 17:41
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Экономика
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
Хоккей
Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 07:00
Здоровье
Владимир Васильев наградил более 10 тысяч дагестанских медработников
Глава Дагестана Владимир Васильев наградил более 10 тысяч медицинских работников республики, внесших большой вклад в дело борьбы с коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Махачкалинские известия 07:49
Экономика
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ Американская Mondelez, выпускающая чипсы Estrella, ищет способ восстановить продажи в России.
Коммерсантъ 15:19
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, что перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия 17:36
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 19 июня в 15:34
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Космос
SpaceX разработает плавучий космодром для пусков ракет к Марсу
Отмечается, что SpaceX разместила объявление о наборе инженерных кадров для работ над таким морским космодромом.
Rostov gazeta 18 июня в 06:19
Путешествия
АТОР сообщила, когда российские туристы смогут посетить Кипр
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, к каким срокам на Кипре ожидают российских туристов.
ФАН 18 июня в 08:07