Общество
Lenta.ruВ Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН 18:53
Общество
В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве.
Москва 24 17:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18 июня в 18:12
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат 02:47
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет от осложнений, возникших при родах.
RT на русском 17:04
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело 06:45
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 11:55
Финансы
Очередь занимать
Банк России опустил ключевую ставку до небывало низкого уровня за всю постсоветскую историю - 4,5%.
Российская газета 12:40
Здоровье
Доктор Мясников назвал снижающие холестерин продукты
Известный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в организме.
Аргументы недели 06:33
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Политика
Володин раскритиковал россиян, призывающих не голосовать по поправкам
По словам Володина, "каждая норма решает проблемы людей и страны", а поддержка этих норм обеспечит развитие в РФ.
Московский Комсомолец 08:49
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Здоровье
Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград
Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.
Сахалин.Инфо 18:01
Игры
Фанат показал финальную версию ремастера Diablo II на Unreal Engine 4
Srnsk вчера в 19:50
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма.
REGNUM 12:46
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
Гаджеты
В Сеть попало первое фото нового смартфона Honor X10 Max
ИА Красная Весна 13:12
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20