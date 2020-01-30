На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко. Спустя несколько часов их сняли из-за жалоб горожан, сообщает «Канал 24».

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

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