Общество

ИзвестияИзвестияВ Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко. Спустя несколько часов их сняли из-за жалоб горожан, сообщает «Канал 24».
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В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

Российская газета04:35

«Россия - наш главный стратегический партнёр»: Рекламный щит в Киеве оказался в центре скандала

Царьград00:22

В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями

Эхо Москвы03:30

В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

РИА Новости03:27

Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»

REGNUM04:13

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

Lenta.ru03:01

В Киеве появились и пропали билборды «Россия - наш главный стратегический партнер»

ТАСС03:34
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
Футбол

«Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса

Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому». Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона.
Бомбардир.ру 06:18
Общество

Следствие просит отстранить министра Мазину от должности

Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинских аппаратов. Дома и в рабочем кабинете Мазиной прошли обыски.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
Происшествия

В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки

РИА Новости 07:56
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд

Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.
The GEEK вчера в 04:16
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ 07:56
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, которые были сделаны в нацистском концлагере Собибор, располагавшимся в Польше.
Век 08:23
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Названы возможные сроки появления коронавируса в России.
РЕН ТВ вчера в 04:23
Хоккей

Самый жаркий матч дня в НХЛ. Кассиан и Ткачук снова подрались

В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками.
Горобзор.ру 06:02
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Футбол

Паулиньо признался, что думал об отъезде из Китая из-за коронавируса

Полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, известный по выступлениям в Европе за «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселону», признался, что думал об отъезде из страны из-за коронавируса.
Чемпионат 08:41
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Посольство Украины в США указало телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее Instagram.
Газета.Ru 07:55
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
Космос

NASA: в феврале к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Клопс 28 января в 04:42
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