Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua». Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала отклик у многих жителей Киева.
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На киевских билбордах появилась реклама партнерства с Россией

Московский Комсомолец04:09

В Киеве убрали «провокационные» билборды «Россия — наш главный стратегический партнер»

Росбалт03:50

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

Lenta.ru03:01

В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями

Эхо Москвы03:30

В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

РИА Новости03:27

Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»

REGNUM04:13

В Киеве появились и пропали билборды «Россия - наш главный стратегический партнер»

ТАСС03:34
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Происшествия

На месте гибели тракториста в Сыктывкаре работают водолазы

Как рассказали в ГУ МЧС региона, сейчас на месте работают водолазы.
Pro Город Сыктывкар 04:20
Политика

Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
РБК 04:14
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд

Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.
The GEEK вчера в 04:16
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Хоккей

Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Российская газета вчера в 22:42
Космос

Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

Planet Today вчера в 06:06
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Здоровье

Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Общество

В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Газета.Ru 04:15
Здоровье

Минздрав назвал сепсис возможным симптомом коронавируса

Клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис.
Москва 24 04:28
Происшествия

В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Российская газета 04:10
Политика

Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

Пульс Хакасии 01:34
Армия и оружие

США оснастили свои субмарины маломощными ядерными боеголовками

США начали оснащать свои субмарины новыми типами ядерных боезарядов малой мощности.
Национальная служба новостей 04:25
Политика

Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Эхо Москвы 03:00
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Космос

Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода

Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
3DNews 27 января в 08:48
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
Спорт

WADA обнаружило изменения в данных о допинг-пробах 145 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об обнаружении махинаций с допинг-пробами российских спортсменов в московской лаборатории.
Московский Комсомолец вчера в 05:44
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости 04:24
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 03:09
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Дни24 вчера в 07:56
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