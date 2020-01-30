Общество
Lenta.ruВ Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua». Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала отклик у многих жителей Киева.
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Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев
Другим указом президент России уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
День, когда русских подводников стали бояться
Происшествия
Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине
Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
Россия закрыла пешеходную границу с Китаем
Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
Здоровье
Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Футбол
Агент Кокорина: Даже не обсуждали его переход в «Динамо»
Кино
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Авто
15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России
За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Наука
Ученые объяснили появление седины в результате стресса
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.