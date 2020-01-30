Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua». Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала отклик у многих жителей Киева.
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В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

Российская газета04:35

В Киеве появились и пропали билборды «Россия - наш главный стратегический партнер»

ТАСС03:34

«Россия - наш главный стратегический партнёр»: Рекламный щит в Киеве оказался в центре скандала

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В Киеве выясняют, кто расклеил рекламу партнерства с Россией

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Киев украсили билбордами «Россия — наш главный стратегический партнер»

REGNUM04:13

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

Lenta.ru03:01

В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями

Эхо Москвы03:30
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Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

РИА Новости 05:41
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
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Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
ТАСС 04:38
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Политика

Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

Другим указом президент России уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Life.ru вчера в 09:30
Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 05:32
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

День, когда русских подводников стали бояться

Царьград 04:00
Происшествия

Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине

Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Lenta.ru 04:52
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

Россия закрыла пешеходную границу с Китаем

Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Рамблер 01:18
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
ИА Новороссия 28 января в 13:57
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Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа

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«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

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Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
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Агент Кокорина: Даже не обсуждали его переход в «Динамо»

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Кино

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
РИА Новости 04:20
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии

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15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России

За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
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Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
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Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
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В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

РИА Новости 05:40
Наука

Ученые объяснили появление седины в результате стресса

ToDay News Ufa вчера в 13:45
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
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