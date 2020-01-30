В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua». Реклама с подписью и фотографией предпринимателя Олега Катющенко вызвала отклик у многих жителей Киева.

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

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