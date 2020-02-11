с чего всё началось

На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. С такой идеей выступил глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Авто Санкции пошли на пользу российскому автопрому Экспорт легкового транспорта из России в прошедшем году стал выше, чем был до санкций, принятых в 2014 году.

Политика Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Общество Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174 Еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заболели новым типом коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Гаджеты В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Футбол Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии Как информирует Spotrac.com, второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги занимает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 миллиона).

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.