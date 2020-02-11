Политика
Вести.RuВ Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. С такой идеей выступил глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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с чего всё началось
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».РБКвчера в 17:23
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В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу
Комсомольская правдавчера в 16:52
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
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