Энергетика
РИА НовостиВ Киеве предложили «Газпрому» хранить газ на Украине
Ранее таможенное оформление газа, транспортируемого на Украину для хранения в ПХГ, возможно было проводить только в режиме транзита, а украинский Таможенный кодекс определял срок таких перевозок в 31 сутки.
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с чего всё началось
Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?РБК04:00
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
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В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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