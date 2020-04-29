Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?

с чего всё началось

Ранее таможенное оформление газа, транспортируемого на Украину для хранения в ПХГ, возможно было проводить только в режиме транзита, а украинский Таможенный кодекс определял срок таких перевозок в 31 сутки.

В Киеве предложили «Газпрому» хранить газ на Украине

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