Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве предложили «Газпрому» хранить газ на Украине

Ранее таможенное оформление газа, транспортируемого на Украину для хранения в ПХГ, возможно было проводить только в режиме транзита, а украинский Таможенный кодекс определял срок таких перевозок в 31 сутки.
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с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?
РБК04:00

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В Киеве «Газпрому» предложили хранить газ на Украине

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Киев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

ФАН06:32

В Киеве предложили «Газпрому» хранить газ на Украине

РИА Новости05:58

На Украине заявили готовности хранить газ «Газпрома»

Rambler News Service06:17

Глава украинского оператора предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

РБК04:30

«Оператор ГТС Украины» готов к переговорам с «Газпромом» о временном хранении газа в ПХГ

ПРАЙМ04:30
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Комментарии

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