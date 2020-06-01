Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях за отказ от ядерного оружия, передает Интерфакс.

Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 19

Общество В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах. 223

Футбол Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой Малафеев отметил, что тренировавший ранее "Зенит" Роберто Манчини не видел Дзюбу в команде. Малафееву нужно было найти Артёму новый клуб.

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. 132

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 2K

Армия и оружие В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. 8

Происшествия На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников. 6

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец. 4

Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 32

Гаджеты Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games. 1

Футбол «Барселона» предлагала за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали € 65 млн и двух игроков До пандемии коронавируса «Барселона» повысила предложение до € 65 млн плюс два очень интересных парня ценой по € 7,5 млн каждый, один из них был фланговым защитником.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.

Политика Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 10

Здоровье Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день. 2