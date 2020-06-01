Политика
Аргументы и ФактыКиев предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях за отказ от ядерного оружия, передает Интерфакс.
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Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
StarHit.ru 12:00
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Общество
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru 04:58
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Малафеев отметил, что тренировавший ранее "Зенит" Роберто Манчини не видел Дзюбу в команде. Малафееву нужно было найти Артёму новый клуб.
Sport.ru 08:58
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru 14:30
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Футбол
«Барселона» предлагала за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали € 65 млн и двух игроков
До пандемии коронавируса «Барселона» повысила предложение до € 65 млн плюс два очень интересных парня ценой по € 7,5 млн каждый, один из них был фланговым защитником.
Чемпионат 19:50
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК 19:52
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:35