Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Киеве предложили Западу пересмотреть Будапештский меморандум

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Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украине за отказ от ядерного оружия можно использовать как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины, считает украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.
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Вице-премьер Украины предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум

Коммерсантъ21:54

Киев предлагает Западу пересмотреть Будапештский меморандум

Московский Комсомолец19:06

Киев предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум

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В Киеве предложили Западу пересмотреть Будапештский меморандум

Интерфакс17:41

В Киеве хотят пересмотреть Будапештский меморандум

Новостной фронт05:17
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Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
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Наука

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

РБК 22:34
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Общество

Мэр Екатеринбурга и депутаты гордумы отчитались о доходах

Областная газета 23:11
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Гаджеты

Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1

Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
МИТ 14:24
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru 14:30
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Политика

Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Происшествия

Серийного грабителя дач задержали в Иркутском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Иркутском районе.
ИА Альтаир 22:30
Энергетика

В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин

В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 13:03
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
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Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств.
Политика Сегодня 20:28
Происшествия

На Сахалине ковид еще у 13 человек

В двух случаях инфекция прибыла на Сахалин с моряками с Камчатки.
Сахалин.Инфо 23:16
Экономика

В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
РБК 23:11
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Политика

Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению

Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter 09:38
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Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
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Авто

Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Шоу-бизнес

Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
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Политика

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Вести.Ru 07:57
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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Трамп позвал на саммит G7 Россию

Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru вчера в 05:18
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Футбол

«Арсенал» не предлагал Обамеянгу новый контракт

Лондонский "Арсенал" не предлагал новый контракт нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Soccer.ru 11:49
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Украинский государственный и политический деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, партнер "ЮФ «Астерс», заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации адвокат, Заслуженный юрист Украины, Мастер спорта Украины. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
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Будапештский меморандум
Межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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