Политика
Московский КомсомолецКиев предлагает Западу пересмотреть Будапештский меморандум
По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, представляющего страну в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, Будапештский меморандум от 1994 года, который предоставил Украине гарантии за отказ от ядерного арсенала, можно использовать как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины.
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Располневшая Наташа Королева изумила россиян
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Общество
В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы
Впервые за 25 лет в США закрыли федеральные тюрьмы. Это связано со вспыхнувшими после событий в Миннеаполисе беспорядками.
Российская газета 00:00
Политика
Путин назначил главу Следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД России генерал-майора Сергея Лебедева.
Взгляд.ру вчера в 11:25
Общество
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Российская газета 31 мая в 15:16
Армия и оружие
В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта
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Журналистская правда вчера в 12:51
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Авто
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Общество
В России вводят штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит положения, которые подразумевают ответственность за отказ от обязательных медицинских осмотров и вакцинации.
Новый Омск 31 мая в 22:30
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Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Кристоф Дюгарри: «Пайет? На какой планете он живет?»
Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри подверг резкой критике отношение Димитри Пайета к вопросу о заработной плате.
Матч ТВ вчера в 17:30
Происшествия
В Брянске нашли семилетнюю девочку с обмороженными ногами
ИнфоСМИ вчера в 14:01
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Происшествия
В районной больнице Прикамья объявлен карантин по коронавирусу
Пермь, 2 июня 2020, 07:50 — REGNUM В Октябрьской центральной райбольнице Пермского края в трёх отделениях действует карантин по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 00:50
Происшествия
Участники протестов разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, под покровом темноты разграбили небольшие десяти магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Вести ФМ 00:28
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Авто
В КоАП внесли штрафы за брошенный во дворах автохлам
Именно поэтому члены комитета Совета Федерации предложили включить в проект нового КоАП России штраф за оставление машины в неположенных местах, который будет составлять от одной до трех тысяч рублей.
МедиаПоток вчера в 04:34
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Внешний вид Lexus NX 200 AWD в новой специальной серии Black Vision отличается затемненной фирменной веретенообразной решеткой радиатора и оригинальной накладкой F-Sport на бампере.
Автостат вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия вчера в 06:30
Политика
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что отказалась выполнить просьбу мэра Портленда Тэда Уилера мобилизовать Национальную гвардию для противостояния протестующим, невзирая на телефонный звонок президента США Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru 31 мая в 09:55
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Наука
В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51