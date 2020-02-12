с чего всё началось

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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