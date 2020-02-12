Политика
РИА НовостиВ Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Политика
Бывшим президентам предложено пожизненное членство в Совете федерации
Право пожизненного членства в Совете федерации получат бывшие президенты РФ.
Происшествия
ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро
Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Общество
Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Экономика
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Авто
В России Nissan может приостановить выпуск автомобилей
"Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".
Здоровье
Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».
Футбол
ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
Общество
Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Происшествия
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Шоу-бизнес
Стилист Пугачевой назвал молодую жену Петросяна «ходячим чучелом»
Известный стилист Джордж Ровалс, сотрудничавший со многими селебрити, вынес «модный приговор» новой жене юмориста Евгения Петросяна — 30-летней Татьяне Брухуновой.
Футбол
Зидан, Месси и Роналду оказались в одной сборной. В соперниках — Марадона, Роналдо и Буффон
В другой оказались легенды, которым поднять главный трофей в клубном европейском футболе не удалось.
Происшествия
В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали
Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.