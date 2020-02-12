Политика

РБКРБКДепутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
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Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире
 телеканала «Прямой».
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