с чего всё началось

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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