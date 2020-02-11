с чего всё началось

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Происшествия За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Здоровье Врач назвал храп признаком серьезной болезни Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.