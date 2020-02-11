Политика
REGNUMВ Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым
Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
Читать в источнике
Оценить271
с чего всё началось
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».РБКвчера в 17:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Чубаров резко ответил на предложение пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
Московский Комсомолец00:00
В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу
Комсомольская правдавчера в 16:52
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Происшествия
За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр
По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»
Политика
Путин и Трамп сохранили статус самых известных мировых лидеров
Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Шоу-бизнес
Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет
В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Космос
Физика космоса: уральские астрономы ищут жизнь на других планетах
В Коуровской обсерватории Уральского федерального университета завершились 49-е всероссийские астрономические чтения «Физика космоса».
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Футбол
Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ
Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Армия и оружие
ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия
Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
Единоборства
Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе
Происшествия
В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
Общество
«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41
Авто
В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.