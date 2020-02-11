Политика

REGNUMREGNUMВ Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире
 телеканала «Прямой».
РБКвчера в 17:23

Подробнее о событии

Чубаров резко ответил на предложение пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

Московский Комсомолец00:00

На Украине назвали условие компромисса по Крыму

Lenta.ruвчера в 13:45

В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу

Комсомольская правдавчера в 16:52

Киев предложил воду для Крыма в обмен на Донбасс

News.ruвчера в 16:29

На Украине рассказали, как выгодно «обменять» воду для Крыма

РЕН ТВвчера в 16:28

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

РИА Новостивчера в 15:32

Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

РБКвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 10 февраля в 04:57
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 10 февраля в 13:00
Происшествия

За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр

По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
Rambler News Service вчера в 08:58
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Политика

Путин и Трамп сохранили статус самых известных мировых лидеров

Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров.
Daily Storm вчера в 20:58
Армия и оружие

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Известия вчера в 20:53
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет

В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Вечерний курьер вчера в 08:21
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор 10 февраля в 15:35
Космос

Физика космоса: уральские астрономы ищут жизнь на других планетах

В Коуровской обсерватории Уральского федерального университета завершились 49-е всероссийские астрономические чтения «Физика космоса».
Областная газета вчера в 08:07
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Футбол

Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 05:44
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Армия и оружие

ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
Piter.tv вчера в 14:45
Единоборства

Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе

RT на русском вчера в 13:23
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru вчера в 14:31
Общество

«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

РИА Новости вчера в 22:52
Авто

В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
За рулем Кубань вчера в 08:09
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:12
Здоровье

Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты

Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
ToDay News Ufa вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное