Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на сайте партии.
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с чего всё началось
«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа», — приводит
 слова Ильи Кива пресс-служба депутата.
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Происшествия

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Общество

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Экономика

Правительство определило правила поддержки крупных компаний

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Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

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В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания».
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Здоровье

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Кремль прокомментировал динамику заражения коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику заражения коронавирусом в стране.
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Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна.
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Представитель Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
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Здоровье

В Севастополе выявлены четыре новых случая коронавируса

В Севастополе стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба местного правительства.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

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Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

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Наука

Обнаружен скелет древнейшего млекопитающего в Южном полушарии

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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