с чего всё началось

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводятся на сайте партии.

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 5

Общество В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области. 6

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 18

Энергетика Нефть снова опустилась в «красную зону» Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже. 38

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 861

Происшествия Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин". 188

Экономика Правительство определило правила поддержки крупных компаний Решение о поддержки будет зависеть от межведомственной комиссии, сообщает «РБК».

Общество В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.

Экономика Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. 21

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания». 2,1K

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 15

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.

Политика Кремль прокомментировал динамику заражения коронавирусом в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику заражения коронавирусом в стране.

Шоу-бизнес Лолита официально развелась с пятым мужем Адвокат подчеркнул, что они отказались от всех требований и теперь Лолита Милявская официально свободна. 1

Шоу-бизнес Представитель Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.

Общество Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. 119

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 8

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах. 731

Политика ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана Ливийская национальная армия (ЛНА) приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан, об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Политика Опрос: большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов. 10