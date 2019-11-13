Политика
Московский КомсомолецПостпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".
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с чего всё началось
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН.РИА Новости10:10
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Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Недвижимость
Апартаменты в Москве оказались лучше квартир
По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 10:25
Экономика
Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году
Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
РБК 08:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Единоборства
Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC
Pravda.Ru 06:55
Гаджеты
Так может выглядеть флагманский смартфон Xiaomi Mi 10
Дизайнеры TechConfigurations опубликовали небольшой концептуальный видеоролик с компьютерной моделью будущего флагманского смартфона Xiaomi, чей дебют ожидается в начале 2020 года.
iXBT.com вчера в 11:59
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны
Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.
Известия вчера в 06:30
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне
Сразу два телеканала Ю и НТВ сообщили, о том что Анастасия Заворотнюк была замеченной плавающей в бассейне, что свидетельствует о том, что актриса идет на поправку.
Privet-Rostov.ru 09:58
Экономика
Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.
РБК 11 ноября в 03:18
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Футбол
Игрок, сбивший тренера в Бундеслиге, в этом году больше не сыграет
Капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам получил дисквалификацию до конца года. В игре против «Фрайбурга» (0:1) игрок толкнул тренера соперника.
Bookmaker-ratings.ru 10:35
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Здоровье
ВОЗ признала вакцину от Эболы соответствующей стандартам качества
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала вакцину от лихорадки Эбола соответствующей высоким стандартам качества, безопасности и эффективности.
ТАСС 00:27