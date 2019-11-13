Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПостпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".
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с чего всё началось
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН
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Политика

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Дизайнеры TechConfigurations опубликовали небольшой концептуальный видеоролик с компьютерной моделью будущего флагманского смартфона Xiaomi, чей дебют ожидается в начале 2020 года.
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