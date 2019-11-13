с чего всё началось

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".

Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Политика Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.

Армия и оружие Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».

Недвижимость Апартаменты в Москве оказались лучше квартир По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр.

Экономика Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Происшествия Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гаджеты Так может выглядеть флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Дизайнеры TechConfigurations опубликовали небольшой концептуальный видеоролик с компьютерной моделью будущего флагманского смартфона Xiaomi, чей дебют ожидается в начале 2020 года.

Происшествия В «Артеке» во сне умерла девочка По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.

Политика Парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне Сразу два телеканала Ю и НТВ сообщили, о том что Анастасия Заворотнюк была замеченной плавающей в бассейне, что свидетельствует о том, что актриса идет на поправку.

Экономика Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800 Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Общество Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество Путин наградил орденом Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Футбол Игрок, сбивший тренера в Бундеслиге, в этом году больше не сыграет Капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам получил дисквалификацию до конца года. В игре против «Фрайбурга» (0:1) игрок толкнул тренера соперника.

Футбол Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.