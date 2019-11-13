с чего всё началось

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает агентство УНИАН.

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

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