Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает агентство УНИАН.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН
.
РИА Новости10:10

Подробнее о событии

В Киеве раскрыли планы по «возвращению» Крыма

РИА Новости10:10

В Госсовете РК ответили на слова постпреда Зеленского о Крымском мосте

РИА Новости Крым10:47

В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма

RT на русском09:29

Киев разработал план по возвращению Крыма

Газета.Ru12:20

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

Известия11:36

Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Московский Комсомолец10:36

На Украине назвали три шага по «возвращению» Крыма

Взгляд.ру10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости 08:25
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок

Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
РБК 10:00
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Теннис

Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт 12:02
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 09:54
Экономика

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика

Тимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли.
Радио Маяк 12:08
Футбол

Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В Краснодаре у посетителя ТЦ обнаружили в вещах человеческий череп

ТАСС 10:50
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

BFM.ru 04:27
Общество

Венеция страдает от рекордного наводнения

Жители Венеции забили тревогу еще в прошлом году, когда после шторма затопило более 70% города — тогда вода поднялась на 156 сантиметров, в результате чего пострадали несколько десятков человек и семеро погибли.
Газета.Ru 12:09
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза

Российская газета 05:58
Происшествия

В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное