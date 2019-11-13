Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает агентство УНИАН.
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с чего всё началось
"Создание культурных, образовательных инициатив для крымчан, информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет", — цитирует его УНИАН
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РИА Новости10:10

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В Киеве раскрыли планы по «возвращению» Крыма

РИА Новости10:10

В Госсовете РК ответили на слова постпреда Зеленского о Крымском мосте

РИА Новости Крым10:47

В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма

RT на русском09:29

Киев разработал план по возвращению Крыма

Газета.Ru12:20

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

Известия11:36

Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Московский Комсомолец10:36

На Украине назвали три шага по «возвращению» Крыма

Взгляд.ру10:45
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Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Американский дипломат объяснил роль Украины в «противостоянии» России и США

Украина имеет стратегическое значение для безопасности США, так как партнерство с Киевом необходимо для "противостояния" России, заявил исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор.
РИА Новости 13:35
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Общество

Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд

BFM.ru вчера в 04:50
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе

В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Общественное телевидение России 13:53
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Теннис

Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Коммерсантъ 12:41
Гаджеты

Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Гаджеты

В процессорах Intel нашли две уязвимости

По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в угрозах судье Алексея Вересова

Газета.Ru 11:33
Футбол

Скаут «Локомотива» Лосюк: «Миранчуки хотят, чтобы их приобрели вместе»

Матчи длятся 90 минут, и они были лучше нас, — цитирует Лосюка сайт журалиста Джанлуки Ди Марцио.
Спорт-Экспресс 10:53
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

REGNUM 07:28
Футбол

Муслин опроверг слова экс-игрока «Локомотива» о вымогательстве денег

Экс-тренер "Локомотива" Славолюб Муслин дал комментарий по поводу слов бывшего игрока "красно-зеленых" Исо Каньенды, заявившего о требовании ежемесячных выплат за возможность остаться в составе "железнодорожников".
РИА Новости 13:08
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому

Ореанда-Новости 13:28
Общество

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Спорт-Экспресс 06:55
Фигурное катание

Загитова – спортсменка года по версии журнала Glamour

Российская фигуристка Алина Загитова была признана спортсменкой года по версии журнала Glamour.
ProstoProSport вчера в 15:19
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 03:22
Армия и оружие

Украина показала боеголовку, способную уничтожить Крымский мост

Разработка, успешные испытания и принятие на вооружение украинской крылатой ракеты «Нептун» привело к тому, что конструкторы из КБ «Луч» представили новейшую боеголовку самонаведения, что, как это позиционируют западные СМИ, позволяет создать угрозу существованию Крымского моста.
Avia.pro 05:55
Кино

В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои

Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
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