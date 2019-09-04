Политика

URA.RuURA.RuВ Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

Дефицит газа на Украине может привести к блэкауту (авария в энергосистеме — прим. ред.) уже ближайшей зимой. Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
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Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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