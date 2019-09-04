Дефицит газа на Украине может привести к блэкауту (авария в энергосистеме — прим. ред.) уже ближайшей зимой. Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

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