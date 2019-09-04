Политика

URA.RuURA.RuВ Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

Дефицит газа на Украине может привести к блэкауту (авария в энергосистеме — прим. ред.) уже ближайшей зимой. Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
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Жителей Украины призвали готовиться к блэкауту зимой

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Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута

РИА Новостивчера в 22:28
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В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

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Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
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Россия призвала Запад не искажать исторические факты

Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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