Политика
URA.RuВ Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте
Дефицит газа на Украине может привести к блэкауту (авария в энергосистеме — прим. ред.) уже ближайшей зимой. Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Энергетика
Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года
Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".
Ruposters.ru 07:11
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Кино
На Comic Con Russia покажут «Дитя погоды» Макото Синкая
Кинобизнес сегодня 04:18
Политика
Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
Lenta.ru 07:25
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Наука
Древнее глобальное потепление связали с изменениями орбиты Земли
Naked Science 30 августа в 02:52
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Транспорт
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Наука
Биологи обнаружили у побережья Хоккайдо новый вид китов
Японские и американские биологи выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, относятся к новому виду китов рода плавунов.
Poplawok.ru 08:32
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Единоборства
Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.
Российская газета 07:55
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Политика
Президент Словении предложил дать «особый статус» Украине в ЕС
Президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине "особый статус" в ЕС.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Футбол
Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.
Чемпионат вчера в 15:37
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Политика
Россия призвала Запад не искажать исторические факты
Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 05:34