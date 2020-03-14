Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям. Об этом он говорил в эфире телеканала "Украина".
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал
 Ермак в эфире телеканала «Украина».
News.ru00:21

Подробнее о событии

В Киеве спрогнозировали катастрофу при выходе из Минских соглашений

Газета.Ru06:13

Украине предрекли «катастрофу» при выходе из минских соглашений

РЕН ТВвчера в 18:28

В Киеве считают, что выход из минских соглашений может стать катастрофой

Аргументы и Факты00:50

Выход Украины из минских соглашений признали невозможным

Lenta.ru00:23

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

РИА Новостивчера в 23:44

В Госдуме призвали Киев выполнять Минские соглашения

RT на русском04:51

Ермак признал, что Киев не может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений

ТАССвчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Футбол

«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке

Газета.Ru 06:45
Общество

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Политика Сегодня 01:20
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Энергетика

Трамп: США купят очень много нефти для стратегического запаса

Президент США Дональд Трамп объявил о планах закупить как можно больше нефти для формирования стратегического запаса.
Российская газета 01:00
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Политика

Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.
РБК 05:27
Здоровье

Названо число заразившихся коронавирусом в Москве

Число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Москве возросло до 24 человек.
Известия вчера в 10:25
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Футбол

Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Sports.ru 05:02
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Финансы

Курс рубля вернется к прежним значениям в 2022 году

К прежним значениям курс рубля вернется в течение двух-трех лет – к 2022 году.
9111.ru вчера в 05:18
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства

Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов

В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Российская газета 04:52
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Политика

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Lenta.ru 12 марта в 05:12
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Авто

Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре

Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Автоновости дня 12 марта в 04:15
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
РИА Новости 06:33
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное