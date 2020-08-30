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Известия
Известия

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.В источнике
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РИА Новости

На Украине предупредили о катастрофе страшнее Чернобыля

РИА Новости10:06
RT на русском

На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля

RT на русском11:18
РБК

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

РБК10:48
Газета.Ru

На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля

Газета.Ru10:47
Известия

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Известия11:26
Комсомольская правда

На Украине предсказали катастрофу страшнее аварии на Чернобыльской АЭС

Комсомольская правда08:00
Lenta.ru

На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля

Lenta.ru06:57

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Ведомости11:56
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Ученые заявили о существовании во Млечном Пути десятков тысяч обитаемых планет

Согласно оценкам специалистов, если удастся обнаружить хотя бы одну такую планету, то это указывает на 95-процентную вероятность того, что в Млечном Пути насчитываются десятки тысяч обитаемых миров.
Актуальные Новости27 августа в 02:15

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Корреа предположил, что место в Ф-1 получит Шварцман или Айлотт, а не Шумахер

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, который продолжает восстанавливаться после аварии годичной давности на этапе Формулы-2 в Бельгии, поделился мыслями о перспективах воспитанников гоночной академии «Феррари» Роберта Шварцмана, Каллума Айлотта и Мика Шумахера.
Чемпионат08:54

Турция и Азербайджан подчиняют Грузию и целятся в Армению

Следующей вехой в двусторонних отношениях является подписание 18 ноября 1999 года президентами Грузии и Азербайджана и премьер-министром Турции межправительственного соглашения по проекту нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.
Евразия Dailyвчера в 04:51
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