Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаВ Киеве прекращает работу весь общественный транспорт

В рамках борьбы с распространением коронавируса, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу 22 марта.
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Подробнее о событии

В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

РБК08:33

Общественный транспорт полностью прекратит работу в Киеве

News.ru07:16

Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина

RT на русском08:00

Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

REGNUM07:44

Киев остановит работу общественного транспорта

Московский Комсомолец07:19

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

Lenta.ru08:09

В Киеве решили остановить работу общественного транспорта

Взгляд.ру07:04
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Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 13:24
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском 18:36
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru вчера в 07:08
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Авто

Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Faktom 04:50
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
РБК 13:07
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о планируемой дате возобновления чемпионата России.
Газета.Ru 08:37
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
RT на русском 09:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Газета.Ru 17:23
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Авто

Новый Nissan Qashqai: первые изображения

В Сети появились первые изображения Nissan Qashqai нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году, а также важная информация о будущей новинке.
Российская газета вчера в 05:27
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Общество

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ 02:16
Политика

В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru 18:50
Общество

В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса.
Радио Sputnik 08:11
Музыка

Юная певица из Заречного успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

Всего на участие в новом сезоне поступило около 30000 заявок, и только 800 детей получили приглашение на очный этап в Москву.
ПензаИнформ 06:11
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
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Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 19 марта в 18:19
Политика

Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа»,

Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.
Голос Правды 16:42
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
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В Александринском театре пройдёт онлайн-премьера «Маузера»

Inc-news.ru 08:26
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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