В рамках борьбы с распространением коронавируса, общественный транспорт в Киеве полностью прекратит работу 22 марта.

В Киеве прекращает работу весь общественный транспорт

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