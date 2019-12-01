Происшествия

Газета.RuГазета.RuРебенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

По последней информации, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева. На момент обстрела в машине находился ребенок, он скончался от полученных травм.
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с чего всё началось
По данным портала «Информатор», в результате стрельбы также пострадал
 водитель автомобиля — депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев.
RT на русском12:50

Подробнее о событии

В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок

RT на русском12:50

В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок

РБК12:29

В Киеве ребенок погиб во время обстрела автомобиля

Интерфакс12:02

В Киеве застрелен маленький мальчик

Вести.Ru12:21

СМИ: трехлетний мальчик погиб при стрельбе в центре Киева

Телеканал 360°12:20

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Газета.Ru12:19

В Киеве ребенок погиб при обстреле автомобиля

Московский Комсомолец12:22
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Под Рязанью во время соревнований по спортивному ориентированию умер участник.
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Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус

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Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей.
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Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
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Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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