с чего всё началось

По последней информации, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева. На момент обстрела в машине находился ребенок, он скончался от полученных травм.

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

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