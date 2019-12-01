Происшествия
Газета.RuРебенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
По последней информации, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева. На момент обстрела в машине находился ребенок, он скончался от полученных травм.
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По данным портала «Информатор», в результате стрельбы также пострадал водитель автомобиля — депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев.RT на русском12:50
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В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
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Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15
В Забайкальском крае количество погибших при падении пассажирского автобуса в реку Кенга увеличилось до 15 человек.
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря
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Google создаст квантовый компьютер для моделирования червоточины
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NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
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Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
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«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
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Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.
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Как продать машину быстро, грамотно и без проблем, рассказали эксперты «Российской газеты».
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Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.