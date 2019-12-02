Происшествия
Вести.RuВ Киеве при покушении на депутата убили ребенка
В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.
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Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Общество
Россияне оценили ситуацию в стране
Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты октябрьского опроса ВЦИОМ.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Происшествия
После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Наука
Найденный в Якутии щенок может быть самой древней собакой в мире
Исследователи из Шведского центра палеогенетики (CPG) и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) изучают останки щенка возрастом 18 тысяч лет.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Здоровье
Москвичам напомнили о диспансеризации
Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Кино
В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.