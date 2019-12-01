Происшествия
Газета.RuОбстрелянный в Киеве автомобиль принадлежал депутату
За рулем автомобиля, по которому неизвестный открыл стрельбу, находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на депутата.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
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Армия и оружие
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Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Более 3 тыс детей краевой столицы заболели ОРВИ Школьники из трех классов в Хабаровске получили дополнительные каникулы перед Новым годом.
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.