Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбстрелянный в Киеве автомобиль принадлежал депутату

За рулем автомобиля, по которому неизвестный открыл стрельбу, находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на депутата.
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В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль депутата областного совета

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