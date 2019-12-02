Происшествия
Вести.RuВ Киеве при покушении на депутата убили ребенка
В Киеве при покушении на депутата областного совета убили его трехлетнего сына. Машину Вячеслава Соболева обстреляли в центре города.
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Происшествия
В Петербурге работников автоцентра заподозрили в краже иномарок
Работники автоцентра задержаны по подозрению в краже 18 автомобилей на сумму более 15 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:00
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Происшествия
Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Происшествия
Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье
РИА Новости Крым вчера в 23:30
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании
Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Футбол
Дзюба заявил о лающих и хрюкающих на матче «Зенита» со «Спартаком»
Форвард сборной России и «Зенита» Антем Дзюба прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком», заявив, что «пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», пишет Sport24.
РБК 00:16
Шоу-бизнес
Голубкина показала себя в платье с декольте и в чулках
Наряд оказался настолько коротким, что был виден не только край чулок, но и пояс их удерживающий.
Kleo.ru вчера в 04:29
Финансы
Лучше рынка будут «Газпром» и дивидендные бумаги
Российский рынок акций сумел закрыть пятницу в плюсе во многом благодаря прибавившим 1,4% акциям «Газпрома».
ПРАЙМ 01:16
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Авто
Новый GAC GS4 Coupe может посоперничать с купе-кроссом Renault Arkana
На автомобильной выставке в Гуанчжоу компания GAC показала купе-кроссовер GS4 Coupe.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 08:02
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Политика
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Как сообщает Bloomberg, "золото — новая навязчивая идея для националистических лидеров Восточной Европы".
РИА Новости 00:00
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Lenta.ru 01:55
Культура
Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова
Shraibikus News вчера в 01:11
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Экономика
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
1. Россиянам посулили возврат потраченных на фитнес денег Внесение в Государственную Думу законопроекта о налоговом вычете из расходов на физкультурно-оздоровительные услуги ожидается в декабре 2019-го, первое чтение также запланировано до новогодних каникул.
Lenta.ru вчера в 16:03
Авто
Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря
Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
ИА БНК 02:37
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37