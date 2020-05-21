Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.

В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал

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