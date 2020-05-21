Политика
РБКВ Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
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Украина пожалуется на Россию в международный трибунал по морскому праву ООН
ИА Красная Весна19 мая в 16:14
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Происшествия
Стрельба произошла в торговом центре в Аризоне
Не менее трех человек пострадали при стрельбе в торговом центре в американской Аризоне, сообщает ABC.
РЕН ТВ 00:33
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Армия и оружие
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» обладает преимуществом по переносимому ядерному заряду перед американской UGM-133A Trident II (D5), пишет РИА Новости.
Lenta.ru 03:16
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Общество
О рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире сообщила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за последние сутки в мире выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 13:34
Гаджеты
Процессоры Ryzen 4000 будут работать с чипсетами X370 и X470
По информации инсайдера, который на своем канале в Twitter всегда публикует проверенные данные, для системных плат на чипсете X370 разработают бета-версию BIOS, обеспечивающую сопряжение с Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3.
NewInform вчера в 02:11
Авто
Опубликованы фотографии салона нового Haval H5
Судя по изображениям, опубликованным на портале Cheshi.com, в салоне автомобиля появится внушительный центральный тоннель со вставкой контрастного оранжевого цвета, большой дисплей информационно-развлекательного комплекса оригинальной формы с закруглением со стороны пассажира, виртуальная "приборка" с дополнительным торчащим дисплеем, а также необычные вертикальные дефлекторы обдува.
Новые автомобили 01:30
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
При обследовании контактных выявлена инфекция у 11 пациентов и 38 медицинских работников.
Катунь 24 03:13
Общество
Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 21 мая лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:32
Общество
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.
Комсомольская правда вчера в 14:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 вчера в 03:27
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 03:21
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 01:59
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 вчера в 13:10