Политика
РИА НовостиВ Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря. Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр.
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Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Фигурное катание
Шома Уно: «Тренировки в России были очень тяжелыми. Это напомнило мне время перехода из юниоров во взрослые»
Sports.ru 13:18
Общество
«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не примет вариант отказа с "Газпромом" от взаимных претензий по транзиту энергоносителя, и посетовал на то, что других предложений от Москвы не поступает.
Газета.Ru 14:13
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Авто
Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда
В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Top Gear Russia 06:23
Общество
В США через два месяца нашли живыми коров, которых унесло цунами
Сотрудники национального парка на мысе Лукаут в США нашли трёх коров, которых ещё в начале сентября унёс ураган «Дориан», пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:05
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия 11 ноября в 04:49
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят ему деньги
Эксперты рассказали, что смысл такой блокировки в следующем: если видеохостинг не зарабатывает деньги на аккаунте пользователя, то он может его удалить.
ФедералПресс 11 ноября в 01:24
Шоу-бизнес
Селена Гомес пожаловалась на травлю в Сети из-за лишнего веса
Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что столкнулась с осуждением в социальных сетях из-за лишнего веса, когда лечилась от волчанки и испытывала другие проблемы со здоровьем, сообщает Entertainment Tonight.
РИА Новости вчера в 21:34
Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
ITZine.ru 09:09
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Игры
Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game
Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
CyberSport.ru вчера в 13:15
Политика
Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне
В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 14:45
Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 13:11
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 14:38
Происшествия
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском 14:29
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Происшествия
Петербуржцам рассказали, что нужно делать при поломке на КАД
Как сообщает «Петербургский дневник», в Петербурге прошел пресс-подход с заместителем начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимиром Ольшевским.
АиФ Санкт-Петербург 11:18
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07