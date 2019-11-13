Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление украинского «представителя президента в Крыму» Антона Кориневича, который пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

с чего всё началось

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России. При этом власти полуострова напомнили, что такие обещания Киева пустые, и, как правило, не влекут никаких последствий.

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

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