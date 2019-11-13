Политика
Газета.RuВ Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России. При этом власти полуострова напомнили, что такие обещания Киева пустые, и, как правило, не влекут никаких последствий.
Читать в источнике
Оценить485
с чего всё началось
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление украинского «представителя президента в Крыму» Антона Кориневича, который пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.RT на русскомвчера в 10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Политика
В AmCham не исключили первой встречи «капитанов» бизнеса России и США на ПМЭФ
Инициатива о создании группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса, изначально была выдвинута президентом России Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
Взгляд.ру 00:23
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Общество
В России убийцам и насильникам запретят работать в такси
Гражданам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления предложили запретить работать таксистами, также они не смогут водить автобусы, трамваи и троллейбусы.
ФедералПресс 00:03
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Общество
День Кузьмы и Демьяна: что принято делать 14 ноября
Тема Воронеж вчера в 06:40
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Политика
На Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
BFM.ru вчера в 19:30
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Музыка
Девочка стала взрослой! Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина
Алиса Кожикина родилась в небольшом селе, что в Курской области.
SM News вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
Авто
В Россию доставили новый JAC Sunray
Компания JAC привезла в Россию модель Sunray, на которую планируется получить ОТТС.
SpeedMe 11 ноября в 05:39
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток 12 ноября в 07:02
Происшествия
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Армия и оружие
Выбор концепции нового военного транспортника перенесли
«Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник», – сообщил источник РИА «Новости».
Взгляд.ру 00:17
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
Российская газета вчера в 13:33
Космос
Астрономы открыли множество мультизвездных систем с экзопланетами
На сегодняшний день известно более 4000 экзопланет, большинство из которых имеют одну звезду-хозяйку, как Земля — только Солнце.
Суть событий вчера в 11:46