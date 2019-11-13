Политика
Газета.RuВ Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России. При этом власти полуострова напомнили, что такие обещания Киева пустые, и, как правило, не влекут никаких последствий.
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Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии
Румас отметил, что стороны все еще не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но на это еще есть время.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Происшествия
Петербуржцам рассказали, что нужно делать при поломке на КАД
Как сообщает «Петербургский дневник», в Петербурге прошел пресс-подход с заместителем начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимиром Ольшевским.
Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе города Нитра на западе Словакии погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 человек ранены, сообщил журналистам представитель Оперативного центра медслужбы республики Йозеф Минар.
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт представит истребитель Су-57Э на выставке в Дубае
Российская государственная компания Рособоронэкспорт представит российский истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow, которая состоится в ноябре.
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Футбол
«Локомотив» зимой постарается подписать нападающего
Московский «Локомотив» планирует подписать форварда во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил скаут клуба Андрей Лосюк.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
Политика
Путин заявил об избежавшей рецессии России
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Финансы
Рост экономики США замедлился до 1,9%
Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Авто
Компания Ford представила новую Ford Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Escape для китайского рынка.