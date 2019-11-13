В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России. При этом власти полуострова напомнили, что такие обещания Киева пустые, и, как правило, не влекут никаких последствий.

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

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