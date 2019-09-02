Финансы
ФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения
Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
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Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Культура
В Петербурге расскажут о выставке «Люди хотят знать»
В агентстве «Интерфакс Северо-Запад» на Садовой улице, 38 в Петербурге, пройдет пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Люди хотят знать», созданной фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.
Мойка78 вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз
Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
Российская газета 04:30
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
ФАН 04:56
Футбол
«Барселона» купила 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри
Бомбардир.ру вчера в 17:54
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика
Дата следующего саммита «нормандской четвёрки» не определена — Кремль
Официальный представитель Кремля уточнил, что по итогам состоявшихся в Берлине консультаций советников глав государств, окончательная дата саммита так инее была определена.
REGNUM 05:20
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
Армия и оружие
Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов
Министерство обороны России в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получит 423 современных вертолета.
Известия 05:25
Авто
АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
Внешне и технически внедорожник не изменится.
Автоновости дня 03:17
Происшествия
Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 04:08
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Транспорт
На развязке МКАД с Бесединским шоссе открылось движение
Реконструкция Бесединской развязки предусматривала строительство 5,3 км дорожных сооружений, включая эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, съезд с Бесединского шоссе на МКАД, съезд с МКАД в село Беседы; боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.
Интерфакс 05:18
Общество
Ученые показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые обнародовали видео, на котором запечатлен самолет, пролетающий через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
Известия 05:08
Происшествия
В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя
Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Происшествия
Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Известия 01:05
Политика
Первый президент Крыма выведен из комы
После инсульта в Турции первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков был введен в кому.
Вести Крым 01:31
Футбол
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Lenta.ru 02:55
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах
На переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства.
РБК 05:07