Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.

В Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения

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