Финансы
ФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения
Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
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Израильский политолог пояснил, почему Коломойский заговорил о курсе гривны
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Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова.
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Подразделения радиоэлектронной борьбы заглушили секретную связь условного противника на Алтае
Специалистам РЭБ, используя комплекс подавления GSM-связи "Леер-3", удалось подавить работу пункта управления и секретную радиосвязь, далее координаты противника были переданы на командный пункт артиллерии.
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