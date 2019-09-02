Финансы
ФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения
Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Израильский политолог пояснил, почему Коломойский заговорил о курсе гривны
Украина.ру01 сентября в 10:27
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Гаджеты
В умных очках North Focals появилась тесная интеграция уведомлений Android
North добавила встроенную поддержку уведомлений Android в свои умные очки Focals.
Megaobzor.com вчера в 06:35
Космос
NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля
Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей.
ТК Звезда вчера в 17:37
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
Бомбардир.ру 00:22
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Футбол
Караваев выбрал номер Широкова в «Зените»
Gazeta.SPb вчера в 23:46
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Футбол
Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.
Soccer.ru вчера в 20:38
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Росстат назвал число работающих россиянок
В целом же в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Среди мужчин трудоустроены оказались 67,8%.
Газета.Ru вчера в 21:24
Экономика
В России продажи новых автобусов выросли на 42%
По итогам июля 2019 года объем рынка новых автобусов в России составил 1187 штук, что на 42% больше, чем год назад.
REGNUM 00:28
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости вчера в 15:04
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости вчера в 11:31
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Здоровье
86-летний пенсионер из Кузбасса изобрел тренажер для лечения
В областном госпитале для ветеранов войн пенсионер проходил курс лечения во второй раз для поддержания организма, как говорится, в здоровом тонусе.
Кузбасс вчера в 22:00
Авто
Сколько стоит растаможить иномарку в 2019 году: пошлины и другие налоги
В дальнейшем все процедуры происходят в таможенном органе по месту жительства водителя.
Car.ru вчера в 23:16
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32