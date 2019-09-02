Финансы
ФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения
Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
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Израильский политолог пояснил, почему Коломойский заговорил о курсе гривны
Украина.ру01 сентября в 10:27
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
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РБК вчера в 20:00
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В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
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Происшествия
В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене
Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
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Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
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Футбол
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Lenta.ru вчера в 08:42
Политика
Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли
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