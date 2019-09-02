Финансы

ФАНФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения

Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
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Курсы валют на сегодня, 3 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:16

В Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения

ФАНвчера в 07:06

Израильский политолог пояснил, почему Коломойский заговорил о курсе гривны

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Курс валют на 2-6 сентября: кажется мы падаем

Хакасия-Информвчера в 04:50
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Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.
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Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

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В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Культура

Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии

Красная весна вчера в 13:31
Здоровье

Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов

В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Общество

Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

РИА Новости 00:18
Экономика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером

«Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.
РБК вчера в 20:00
Политика

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RT на русском вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал вчера в 15:31
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Происшествия

В Испании певица погибла в результате взрыва пиротехники на сцене

Известная певица Джоана Сайнс погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей.
ИА Новороссия вчера в 15:17
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Технологии

РЖД совместно ФРИИ запускает собственный корпоративный акселератор

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Газета Малый бизнес вчера в 10:31
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

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Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

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Футбол

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
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Музыка

Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»

Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
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В Кабуле произошёл мощный взрыв

Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
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Футбол

«Ювентус» подписал нападающего сборной КНДР

"Ювентус" объявил о трансфере нападающего "Кальяри" и сборной КНДР Кван-Сон Хана. 20-летний футболист будет выступать за "Ювентус" U-23.
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Общество

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Политика

Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
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