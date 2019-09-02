Финансы
ФАНВ Киеве признали плачевное состояние гривны в годовщину ее введения
Курс украинской валюты с 1996 года упал на порядок из-за безграмотных действий властей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, комментируя очередную годовщину введения на Украине национальной валюты.
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Израильский политолог пояснил, почему Коломойский заговорил о курсе гривны
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