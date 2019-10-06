Политика
Российская газетаВ Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". В этот раз организаторами акции выступили националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединившиеся в "Движение сопротивления капитуляции".
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Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит свое 67-летие
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:18
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Футбол
Гвардиола прокомментировал поражение «Вулверхэмптону»
Евро-футбол.ру 12:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News вчера в 11:02
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии
Туринский «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии одержал победу над миланским «Интером». Об этом сообщает Football Italia.
РБК 17:30
Армия и оружие
ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе
RT на русском 13:11
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
В конгрессе США обвинили Помпео в неподчинении выданной ему повестке
Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел заявил, что госсекретарь Майк Помпео не подчиняется выданной ему повестке от конгресса предоставить документы по Украине.
РИА Новости 11:55
Политика
Венгрия отбирает выданные украинцам паспорта
Как пояснил Москаль, паспорта государства часто получали не этнические венгры, а обычные украинцы, которые покупали справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в период подчинения Венгрии или Австро-Венгрии.
Мойка78 вчера в 06:35
Происшествия
Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово
Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе
В Мельбурне завершился UFC 243, главном событием которого стал бой за титул чемпиона среднего веса между Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей.
Sports.ru 00:45
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о скорой смерти прошлогодней Windows 10
Операционная система Windows 10 версии 1803, также известная как Windows 10 April 2018 Update, подойдёт к концу своего жизненного цикла 12 ноября 2019 года.
iXBT.com 07:56
Авто
В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Китайский автопроизводитель Chery озвучил стоимость кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo с турбомотором и роботизированной коробкой передач и объявил старт продаж.
Motor 03 октября в 13:54
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в титульном бою
В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ 00:04
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Интерфакс 16:58
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Банда подростков жестоко избила сверстника в Кулебаках
Pro Город НН 13:21