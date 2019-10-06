В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". В этот раз организаторами акции выступили националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединившиеся в "Движение сопротивления капитуляции".

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»

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